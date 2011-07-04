Впервые тайским правительством, возможно, будет управлять женщина

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Родная сестра бывшего экс-премьер-министра-«краснорубашечника», лидера оппозиции Таксина Чинавата, свергнутого пять лет назад, может возглавить тайское правительство

Оппозиционная партия «Пыа Тай» во главе с Йинглак Чинават празднует победу на парламентских выборах в Таиланде, сообщает Euronews http://ru.euronews.net/

Согласно подсчетам 98% бюллетеней, она получила 264 места в 500-местном парламенте, что позволит партии в одиночку сформировать правительство. И тогда премьер-министром Таиланда впервые может стать женщина.

Главный соперник Йинглак Чинават – глава кабинета – Абхисит Ветчачива уже признал поражение своей Демократической партии.