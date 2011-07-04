Япония запускает атомные реакторы

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Первый реактор АЭС "Михама" и первый реактор АЭС "Такахама" до апреля этого года прошли техосмотр и готовы к возобновлению работы, сообщает ТСН со ссылкой на телекомпанию NHK.



Из 54 реакторов в Японии 35 были остановлены после землетрясения 11 марта или на время планового профилактического осмотра. Из них второй и третий реакторы АЭС "Генкай", первый реактор АЭС "Михама" и первый реактор АЭС "Такахама" до апреля этого года прошли техосмотр и готовы к возобновлению работы.



Однако для этого компаниям-операторам и министерству экономики и промышленности необходимо получить разрешение от местных органов власти.



Глава муниципалитета Хидео Кишимото официально сообщил о согласии муниципалитета на запуск двух реакторов станции.



"Я смог убедиться в том, что оператор станции обеспечил ее безопасность", - заявил Кишимото во время встречи с президентом компании Kyushu Electric Power Company.



Однако для повторного запуска реакторов необходимо также и согласие губернатора префектуры Сага, который пока занимает выжидательную позицию. На прошлой неделе министры торговли и энергетики отправились в Генкай уговаривать губернатора и мэра запустить АЭС.

фото: nuclear-powerplants.blogspot.com