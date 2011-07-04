Часть афганско-таджикской границы будут охранять американцы

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США увеличивают свое военное присутствие на границах со среднеазиатскими государствами - бывшими республиками Советского Союза. В соответствии с этой стратегией, в районе Шурабад Хатлонской области Таджикистана открыт «американский военный центр», сообщает УКРИНФОРМ.

Основная заявленная цель военного центра - охрана границ Таджикистана и борьба с наркотрафиком из Афганистана. Центр представляет собой небольшую заставу, в которой будут служить около 150 военнослужащих. Открытие нового пункта военного присутствия США в Средней Азии прошло в торжественной обстановке. На церемонии присутствовали заместитель главнокомандующего пограничными войсками Таджикистана генерал-майор Сафарали Назиров и советник госсекретаря США по борьбе с наркотиками Вильям Браун Фельд.

фото: warsonline.info