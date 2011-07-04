Нардепы избили представительницу общественной организации

Представитель общественной организации «Тимошенко к ответственности» Светлана утверждает, что перед началом заседания суда над Юлией Тимошенко ее избили народных депутаты, передает УНН.

«У меня сейчас болит спина и почка», - сказала она журналистам. Вместе с тем, Светлана спросила представителей СМИ, не видели ли они, как ее били нардепы, на что те ответили, что их не пропускают в зал заседаний суда.

Однако потерпевшая не смогла назвать фамилии депутатов, которые ее избивали.

По ее словам, общественная организация «Тимошенко к ответственности» была создана 24 июня этого года для поддержки судьи Р. Киреева, который является судьей по делу Ю. Тимошенко.

Ранее народный депутат Украины Юрий Прокопчук говорил, что в зале заседаний суда находятся провокаторы от «Партии регионов» в черных футболках.