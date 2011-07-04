235-й День независимости США: цифры и факты

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4 июля США отмечают свой главный праздник – День независимости, пишет Голос Америки.

В этом году отмечается 235-я годовщина подписания Декларации Независимости, провозгласившей, что 13 британских колоний Северной Америки «отныне являются независимыми государствами и отрекаются от всех обязательств по отношению к Британской Короне». В Декларации впервые официально было использовано название нового государства – Соединенные Штаты Америки.



6 июля 1776 года текст Декларации был впервые опубликован в газете. 8 июля Декларация была впервые зачитана на центральной площади Филадельфии. В тот день в городе проходила традиционная ярмарка. Одним из результатов этого акта стало появление в США национальной святыни – «Колокола Свободы»; легенда гласит, что именно он созвал горожан на площадь.



Оригинал текста Декларации независимости хранится в Национальном архиве США в Вашингтоне.



В июле 1776 года население 13 колоний составляло примерно 2,5 млн человек. Ныне численность населения США оценивается в 311,7 млн.



31 населенный пункт США имеет в своем названии слово «свобода» (liberty).

11 городов и поселков имеют в названии слово «независимость» (independence).



Один населенный пункт в стране (его население – всего 209 человек) – называется Патриот. Он находится в штате Индиана.



Традиция Дня Независимости включает проведение шествий, фейерверков и семейных пикников. Существуют и определенные региональные особенности. Так, 4 июля в городе Сюард (штат Аляска) проводится пеший поход на вершину горы Маунт-Марафон; в городе Лититц (Пенсильвания) – фестиваль свечей, а в городе Текумсе (штат Небраска) на здании суда вывешиваются несколько сот флагов в честь каждого местного уроженца, служившего в вооруженных силах США.



В 2010 году объем импорта звездно-полосатых флагов США составил 3,2 млн долларов (основным поставщиком главного государственного символа страны является Китай), а объем экспорта (большей частью в Мексику) – 486 тыс долларов.



Опрос компании Rasмussen Reports показал, что 66% американцев согласны с положением Декларации о том, что «правительства черпают свои властные полномочия из согласия управляемых». Однако лишь 23% респондентов заявили, что современные власти страны руководствуются этим принципом, а 69% не согласны с теми или иными действиями федеральных властей.



Чуть менее половины опрошеных (45%) заявили, что разрыв между американцами, которые желают сами управлять своей судьбой, и политиками ныне так же велик, как разрыв между американскими колониями и Британской империей в 18 столетии.