Турция выделит еще 200 млн долларов ливийским повстанцам

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Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу, посетивший главный город ливийской оппозиции, восточный город Бенгази, пообещала выделить Переходному национальному совету /ПНС/ Ливии еще 200 миллионов долларов.

Эти средства – дополнительная помощь к уже обещанным турецкими властями повстанцам в июне 100 млн долларов, сообщает Euronews.

«Турция поддержит требования ливийского народа и согласие в стране. Именно поэтому мы предложили «дорожную карту» по Ливии и в ней мы делаем акцент на основных принципах этих преобразований», – заявил Ахмет Давутоглу.

Наряду с Францией, США, Италией и несколькими другими странами Турция признала Переходный национальный совет законной властью в Ливии. До начала конфликта Анкара выступала категорически против военной кампании против Каддафи.