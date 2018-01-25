Журналист раскритиковал "Минск": Путин заманил Украину в ловушку

Журналист и телеведущий Евгений Киселев считает, что Минские соглашения по Донбассу — ловушка, в которую в свое время президент России Владимир Путин заманил Украину.

"Минск" является тупиком, рассказал ведущий на чате в "Главреде".

"… это ловушка, в которую в свое время Путин заманил Украину. При непонимании этого со стороны Запада. Слава Богу, до американцев наконец, кажется, дошло, что Минские соглашения — это тупик", — отметил гость.

По словам собеседника, он делает такой вывод из всего, что говорит и делает специальный представитель Государственного департамента США по вопросам украинского государства Курт Волкер.

Ранее Евгений Киселев сказал, что у Владимира Путина есть два повода мстить Украине — унизительное для его репутации поражение с поддержкой на выборах уже беглого бывшего украинского президента Виктора Януковича и провал проекта "Новороссия".