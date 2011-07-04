Дело Тимошенко: в зале суда посол Франции, а журналистов не пускают

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По состоянию на 9:30 в помещение суда уже прибыла Юлия Тимошенко. Она долго общалась со своими сторонниками и в 9:45 вошла в зал суда.



Между тем, в зала суда не впускают представителей прессы, мотивируя это тем, что зал переполнен, сообщает Украинская правда.



В зале суда находится посол Франции в Украине Жак Фор.



Кроме того, в зале есть люди, которые выкрикивают: "Тимошенко - к ответственности!".

А у стен Печерского суда митингуют сторонники и противники экс-премьера.

В частности, на Крещатике проходит немногочисленный пикет противников Тимошенко. Формально его организатором является экс-депутат Олег Калашников. Самого Калашникова на пикете не видно, но там стоят около 20 человек с флагами его организации, а из динамиков звучит его речь о том, как Юлия Тимошенко действовала в корыстных мотивах при заключении газовых соглашений с Россией.



В то же время участники митинга в поддержку Тимошенко громко обвиняют Калашникова во лжи и напоминают о том, что он бил журналистов.