Японские геологи обнаружили на дне Тихого океана месторождения редких металов

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Японские геологи заявляют, что на дне Тихого океана ими обнаружены крупные залежи редкоземельных металлов, сообщает Би-Би-Си.

Прогнозы говорят о том, что мощность подводного месторождения может достичь 100 миллиардов тонн. Это в сотни раз превышает разведанные запасы редкоземельных металлов на земной суше. На сегодняшний день главным поставщиком редкоземельных металлов на мировой рынок является Китай, он продает около 97% этих материалов.

Как известно, редкоземельные элементы используют в различных отраслях техники: в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, химической промышленности, металлургии. Они также применяются в производстве некоторых взрывчатых веществ, для создания лазерных и других оптически активных и нелинейных элементов в оптоэлектронике.

фото: nikkei.com