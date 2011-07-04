Дело Тимошенко: адвокат Власенко отсутствует в зале

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко требует переноса судебного заседания по причине нарушения судом норм об ознакомлении с обвинительным заключением и отсутствия адвоката Сергея Власенко, сообщает официальный сайт Юлии Тимошенко.



"Согласно статье 229 Уголовного кодекса, прошу отложить сегодняшнее заседание и дать возможность моему адвокату обеспечить доказательства, чтобы прекратить весь этот фарс", - сказала Юлия Тимошенко во время судебного заседания.



По словам экс-премьера, Сергей Власенко сейчас находится в командировке, а еще один адвокат Николай Титаренко только 30 июня получил доступ к ознакомлению с материалами дела. "Это профессиональный человек, но защищать меня, не зная материалов дела, не ознакомившись с одним томом материалов дела, а это более 4 тысяч страниц, качественно не может меня защищать ", - отметила она.





Юлия Тимошенко подчеркнула, что судья, назначив судебное заседание на 4 июля, нарушил норму статьи 89 УПК, согласно которой на ознакомление с обвинительным заключением предоставляется три дня. "Нам вместо трех дней предоставили только два дня. Такая спешка совершенно не нужна, если вы хотите вести объективно судебный процесс", - заявила экс-премьер.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua