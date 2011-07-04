Состоялась официальная церемония встречи Президентов Украины и Кипра

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В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Кипр Димитриса Христофиаса, который пребывает в Украине с официальным визитом, сообщает пресс-служба Президента.

Военный оркестр исполнил Государственные гимны Украины и Кипра. Главы государств обошли строй воинов Почетного караула. Церемония завершилась представлением официальных делегаций двух стран.

После встречи Виктора Януковича и Димитриса Христофиаса в формате «с глазу на глаз» под председательством Президентов запланированы украинско-кипрские переговоры в расширенном составе.

После их завершения состоится подписание двусторонних документов.

фото: northcyprusdaily.com