"Наша Украина" требует перезагрузки пенсионной реформы

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Политическая партия «Наша Украина» требует кардинально изменить подход к проведению пенсионной реформы в Украине. Об этом сказано в заявлении данной политической силы.

По мнению «Нашей Украины» под видом пенсионной реформы власть пытается протащить хаотическое нагромождение мероприятий, которые не решают ни одной из насущных проблем пенсионной системы.

"Такие действия дискредитируют политику реформ, способствующих ее превращению из инструмента эффективного обновления страны в пустые разговоры, которыми кучка беспомощных чиновников пытается прикрыть собственную некомпетентность и непрофессионализм", - говорится в заявлении.

Партия «Наша Украина» заявила о готовности принять участие в разработке нового варианта пенсионной реформы и поддержать ее, если будут выполнены три необходимых условия:

1. Парламентское большинство проголосует за денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр, что позволит привлечь к борьбе с дефицитами государственного бюджета и Пенсионного фонда не только копейки пенсионеров, но и миллионы от олигархов.

2. Реформа должна содержать четкую формулу начисления пенсий в прямой зависимости от продолжительности стажа и размера зарплаты и надежные гарантии сохранения средств на накопительных счетах.

3. Законопроект о пенсионной реформе должен пройти "настоящую общественную экспертизу".

«Наша Украина» убеждена, что в случае принятия властями предложенного ею механизма разработки пенсионной реформы она будет положительно воспринята украинским обществом, что обеспечит ей успех в реализации. В противном случае именно власть будет нести всю полноту ответственности за последствия протягивания через Верховную Раду законопроекта за № 7455», - сказано в заявлении.