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Генерал Ратко Младич, бывший командующий армией боснийских сербов, намерен бойкотировать назначенное на 4 июля заседание Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, сообщает Би-би-си.

Как пояснил адвокат подсудимого Милош Шалич, Младич принял такое решение из-за того, что не утвержден список защищающих его юристов.

По словам Шалича, Младич хотел бы видеть среди его своих защитников адвоката из России.

Как сообщило одно их российских агентств, что под «адвокатом из России» имеется в виду российский юрист Александр Мезяев.

Шалич добавил, что если его подзащитного вынудят прибыть в трибунал силой, то «он, конечно же, не признает своей вины».

Представитель Гаагского трибунала в свою очередь заявил, что судьи не были поставлены в известность о каком-либо бойкоте, а посему «подготовка к слушанию идет, как и планировалось».

Интересы подсудимого на заседании в понедельник будет вновь представлять назначенный трибуналом белградский адвокат Александр Алексич.

Ожидалось, что на очередном слушании Ратко Младич сделает заявление по поводу предъявленных ему обвинений.

Предыдущее, первое по счету слушание дела Младича в Гаагском трибунале состоялось 3 июня этого года.

В ходе него подсудимому были зачитаны 11 пунктов обвинений в геноциде и преступлениях против человечности, после чего судья Альфонс Ори спросил Младича, желает ли тот сделать заявление о невиновности либо признать свою вину по каждому конкретному пункту.

В ответ генерал Младич Нажать назвал выдвинутые против него обвинения

«оскорбительными» и заявил, что ему необходимо более месяца для того, чтобы «пристально изучить эти документы».

Однако судья напомнил Младичу, что по правилам у обвиняемого будет только 30 дней для того, чтобы сделать заявление.

Отказ Младича сделать какое-либо заявление в течение 30 дней, равнозначен заявлению о собственной невиновности, о чем будет внесена запись в протокол судебного заседания.

Главное из обвинений, предъявляемых Младичу - геноцид - относится Нажать к убийству 7500 боснийских мужчин и мальчиков в городе Сребреница в 1995 году.

Другим важным эпизодом обвинений является 44-месячная осада Сараева, начавшаяся в мае 1992 года и унесшая жизни 10 тысяч человек.

Ранее Ратко Младич заявлял, что не признает власть Гаагского трибунала.

фото: rferl.org