Дело Тимошенко: перерыв до 6 июля

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и ее защита получили только один день на ознакомление с материалами уголовного дела, сообщает официальный сайт Тимошенко.



"Учитывая объем материалов уголовного дела и то, что защитнику Николаю Титаренко предоставлена возможность ознакомиться с уголовным делом, суд на месте постановил: удовлетворить ходатайство частично и в связи с чем объявляется перерыв до 6 июля до 10:00", - сказал председательствующий в судебном заседании судья Родион Киреев.



Такое решение было объявлено после того, как прокурорская сторона предоставила суду справку о том, что Юлия Тимошенко и ее защита имели возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.

"Этот документ так же сфальсифицирована, как и уголовное дело. Меня каждый день вызывали на допросы, которые длились по 6-7 часов. Одновременно с допросами нельзя знакомиться с материалами дела. Это приговор украинским системы, которую построил режим. Я с ним категорически не согласен ", - заявила Юлия Тимошенко.



Как известно, защита Юлии Тимошенко просил рассмотреть и удовлетворить ходатайство о предоставлении одного месяца на ознакомление Николаем Титаренком с материалами дела.