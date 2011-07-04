Украина и Кипр стремятся к активизации сотрудничества

Проходит встреча Президента Украины Виктора Януковича и Президента Республики Кипр Димитриса Христофиаса в формате «с глазу на глаз», сообщили "Главреду" в пресс-службе Президента.

«Ваш визит в Украину – убедительное доказательство того, что наши государства стремятся к активизации сотрудничества. Убежден, нам будет о чем сегодня поговорить», – сказал глава Украинского государства, приветствуя кипрского коллегу на украинской земле.

В. Янукович поблагодарил Д. Христофиаса за то, что он принял приглашение посетить Украину. Президент отметил символичность нынешнего визита – ведь впервые в истории украинско-кипрских отношений Глава Республики Кипр посещает Украину.

Со своей стороны Президент Кипра поблагодарил украинского коллегу за приглашение и заверил его в своих дружеских чувствах к украинскому народу.

«Я очень счастлив, что стал первым Президентом Кипра, который посещает Украину с официальным визитом… Уверен, сегодняшние переговоры пройдут в дружественной атмосфере и будут иметь результат», – сказал Димитрис Христофиас.