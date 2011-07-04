На Курилах китайцы. Япония недовольна

Российские власти дали разрешение фермерскому хозяйству на острове Кунашир нанимать китайских крестьян. По сообщению японских СМИ, в воскресенье днем на один из островов Курильской гряды прибыли шесть китайских рабочих. У них якобы есть разрешение на работу, выданное российскими властями, информирует Би-би-си.

По мнению правительства Японии, привлечение рабочих из третьих стран на Курильские острова является нарушением принципа территориальной целостности.



"Японское правительство считает, что такие действия придадут легитимность российскому суверенитету над удерживаемыми Россией островами, на которые также предъявляет права Токио", – отмечает телекомпания NHK.



По мнению экспертов, появление китайских рабочих на Кунашире спровоцирует очередной виток конфликта между Россией и Японией. Каждая из стран считает Курилы своей территорией.



Официальный Токио возражает против любых российских инвестиций в острова, он также выступает против совместных экономических проектов, поскольку это означало бы косвенное признание российского суверенитета.

Напомним, Япония называет южные острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи) своими северными территориями и оспаривает российский суверенитет над ними. Из-за этого страны до сих не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны: формально они находятся лишь в состоянии перемирия.