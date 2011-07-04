Президент: Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Кипром

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Президент Украины Виктор Янукович во время украинского-кипрских переговоров в расширенном составе аявил: «Украина заинтересована в развитии многогранного сотрудничества с Кипром, и мы уделяем значительное внимание прежде торгово-экономическом сотрудничестве», - сказал глава государства.

Он также отметил, что это направление развития отношений между двумя государствами имеет значительный потенциал. «Наша задача - значительно активизировать эту работу», - подчеркнул В. Янукович.

По словам главы государства, сейчас украинские власти проводят активную работу по совершенствованию правового поля в сфере инвестиционной деятельности. В частности, отметил Виктор Янукович, речь идет о развитии транспортной, туристско-спортивной инфраструктуры, строительство промышленных и жилых объектов, сообщили "Главреду" в пресс-службе Президента.

Глава государства выразил убеждение, что нынешний визит президента Кипра Димитриса Христофиасоса в Украину откроет новую страницу в отношениях между государствами. Виктор Янукович высоко оценил решение кипрского правительства открыть в Украине посольство Республики Кипр.