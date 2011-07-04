Президент требует принять закон, противоречащий Конституции

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Президент Виктор Янукович требует рассмотреть на этой неделе в Верховной Раде скандальный законопроект №7562 «О гарантиях государства исполнения решений суда».



Об этом заявил сегодня на заседании согласительного совета фракций представитель президента в ВР Юрий Мирошниченко, сообщает ZN.UA.



Как сообщалоcь ранее, данный законопроект не соответствует своему названию и предполагает фактическую отмену большинства льгот для многих категорий граждан, разрешает Кабмину приватизировать объекты, ранее запрещенные к приватизации и многое другое.



В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в 17 действующих законов. При этом изменения лишь к четырем законам имеют отношение к предмету законопроекта — обеспечению выполнения судебных решений.



Согласно тексту документа, социальные выплаты и льготы чернобыльцев, афганцев, ветеранов и инвалидов войны, милиционеров, шахтеров, медиков и учителей отныне будут регулироваться не законами, принятыми Верховной радой, а Кабинетом министров в ручном режиме, что прямо противоречит действующей Конституции Украины.



При этом в законопроекте указывается, что порядок и размер выплат ежегодно устанавливается Кабмином с учетом реальных финансовых возможностей государства. Это означает, что правительство может отказать льготным категориям граждан в социальной помощи, если решит, что в бюджете на это нет денег.



Также, законопроектом предлагается внести изменения в статью 7 закона «О трубопроводном транспорте». Эта статья в ее нынешней редакции запрещает реорганизацию и приватизацию государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта (МТТ), а также запрещает отчуждение и любые манипуляции с основными фондами и акциями государственных предприятий МТТ, НАК «Нафтогаз», дочерних и основанных ею предприятий и газохранилищ.

Предлагаемыми изменениями предусматривается наделить Кабинет министров полномочиями определять перечень предприятий, на которые распространяется действие статьи 7 закона «О трубопроводном транспорте».