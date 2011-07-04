Оппозиция должна выступить против законопроекта Лавриновича о выборах

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Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин Наливайченко считает, что оппозиция должна выступить против закона о выборах в той редакции, которую предлагает Министерство юстиции, сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина». Об этом В. Наливайченко сказал, комментируя вопрос объединения оппозиционных сил для защиты честных выборов.

«Сейчас важнее вопроса нет», - отметил он.

«Нужно отстоять такой законопроект, который гарантирует открытые партийные списки для всех, который гарантирует прозрачные избирательные процедуры, который гарантирует, что не будут сфальсифицированы выборы через протоколы, через карусели, через все то, что мы видели в 2004 году и что возмутило общество», - отметил Наливайченко.

Говоря о переговорном процессе по объединению оппозиции, он отметил, что на 21-м году независимости Украины необходимо показать, что есть новое поколение политиков, которые не были запятнаны коррупцией, которые способны не только говорить, но и действовать.

«Мы будем действовать открыто с первой секунды. Мы приглашаем и журналистов, и общественные организации, и любого гражданина посмотреть не на ток-шоу, а на то, как в реальной политике происходят переговоры и кто из оппозиционных политиков и оппозиционных политических сил способен действовать», - подчеркнул он.

Глава политсовета «Нашей Украины» также отметил: «Не мы являемся главными на этом заседании. Там все равны. Но мы хотим собраться и начать действовать в самом главном – не допустить взаимной борьбы на мажоритарных округах представителей от демократических сил и защитить честные выборы».

фото: razom.org.ua