Литвин спешит рассмотреть пенсионную реформу и закрыть сесию

Спикер парламента Владимир Литвин в ходе заседания согласительного совета заявил, что Верховная Рада Украины в четверг, 7 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Он сообщил, что на последней пленарной неделе запланировано рассмотрение более 136 вопросов, и парламенту предстоит «напряженная работа», сообщает "Интерфакс- Украина"

Спикер отметил также, что традиционного часа правительства в пятницу, 8 июля, скорее всего, не будет – как ожидается, в этот день Верховная Рада торжественно закроет VIII сессию.

Еще до начала согласительно совета, здание, где оно проходит, пикетировали около 20 человек, называющих себя представителями «левых профсоюзов». Пикетирующие выступают против пенсионной реформы и включения в повестку дня пленарной недели соответствующего законопроекта.