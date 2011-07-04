Дело Тимошенко: готовят отвод прокурора

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко на следующих заседаниях суда намерена требовать отвода прокуроров. Об этом она заявила по завершении суда, сообщает ZN.UA.



Тимошенко собирается сделать публичное заявление относительно прокурора Лилии Фроловой, представляющей на процессе Генпрокуратуру.



«Этот человек вопреки закону, вопреки непредвзятости судебного процесса, как они это утверждают, на пресс-конференции заявила, что у меня будет наказание 10 лет, и никакого условного наказания. Я хочу на этом примере показать, какие прокуроры сегодня работают и какие прокуроры представляют обвинение в суде — заангажированные», — сказала она.



Ю.Тимошенко заверила, что на следующем заседании ее защита заявит отвод «таким прокурорам».



Напомним, сегодня Печерский суд объявил перерыв в рассмотрении дела против экс-премьера до 6 июля, предоставив тем самым адвокату Николаю Титаренко один день для ознакомления с материалами дела.