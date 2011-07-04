Судья МТБЮ удалил Младича из зала

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Судья Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) удалил в понедельник из зала бывшего лидера боснийских сербов Ратко Младича, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

Такое решение принято в связи с тем, что Р.Младич, игнорируя все замечания, постоянное перебивал судью.

Ранее сообщалось, что Р.Младич в понедельник прибыл на заседание МТБЮ.

На прошлой неделе Р.Младич, обвиняемый в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях, заявлял, что будет бойкотировать в понедельник слушания в МТБЮ