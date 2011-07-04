НАТО и Россия могут договориться. Через год

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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил о прогрессе на переговорах с Россией о возможном создании совместной системы противоракетной обороны в Европе, сообщает Радио Свобода.



По итогам заседания совета Россия-НАТО в Сочи глава Альянса выразил надежду, что договоренность с Москвой по этому вопросу может быть достигнута на встрече сторон в Чикаго, которая пройдет менее чем через год. Другие подробности сегодняшних переговоров не уточняются.



Напомним, ранее Москва выражала намерение поставить перед НАТО дилемму: либо достижение в течение года договорённости с Россией по ПРО - либо создание Россией своей собственной системы воздушно-космической обороны.