СПУ Мороза Социнтерн сказал до свидания

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1-2 июля в Афинах состоялся совет Социнтерна на котором Социалистическая партия Украины была исключена из Социалистического Интернационала.

Совет проходил под председательством президента Социнтерна, премьер-министра Греции Георгия Папандреу и был посвящен новой волне демократии, вызванной «весной народов» в Северной Африке, сообщает «Украинская правда».

Среди решений этого совета, принятых под влиянием «арабской весны», было и исключение ряда партий из рядов Социнтерна за несоответствие действий этих партий основополагающим ценностям и принципам Интернационала.

Несмотря на то, что чистка прежде всего коснулась арабских стран, в Восточной Европе также две партии были вычеркнуты из членов Социнтерна: Болгарская партия левых социал-демократов и Социалистическая партия Украины Александра Мороза.