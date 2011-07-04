«Бютовцы» не будут принимать участия в пленарных заседаниях ВР на этой неделе

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Депутаты от фракции «БЮТ-Батьківщина» не будут принимать участия в пленарных заседаниях Верховной Рады 5-8 июля. Об этом заявил председатель фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван Кириленко, сообщает УКРИНФОРМ.

«На последней пленарной неделе нынешней сессии Верховной Рады с 5 по 8 июля наша фракция не примет участия в заседаниях, а будет присутствовать в Печерском суде города Киева. Фракция приняла единогласное решение поддержать Юлию Тимошенко в суде, учитывая то, что ни одно решение аудиторских компаний и очевидные факты не учитываются судьей», - объяснил И.Кириленко.