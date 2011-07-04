ЕС надеется договориться об ассоциации за полгода

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В Европейском Союзе надеются завершить переговоры с Украиной относительно подписания соглашения об ассоциации в течение ближайших шести месяцев, сообщает УНИАН.



Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.



«Мы надеемся, что переговоры можно будет завершить в течение ближайших шести месяцев, и это цель, которую выразили обе стороны», - сказал он.



В то же время Тейшейра заметил, что завершение переговоров является хоть и важным, но лишь одним из этапов, после которого должна состояться ратификация этого соглашения.



По словам дипломата, Украине еще нужно очень многое сделать для того, чтобы обеспечить уверенность всех 27 стран Евросоюза в возможности следующего шага в направлении членства Украины в ЕС.



«Речь идет о единогласном решении, которое должны принять все страны ЕС, и в этом отношении обеспечение консолидации демократии является очень важным», - сказал Тейшейра .