Россия и дальше считает Белоруссию своим сборочным цехом - Лукашенко

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Белоруссия, как и ранее, остается сборочным цехом России, поэтому кредитуя Минск, Россия фактически оказывает поддержку собственным предприятиям. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

Лукашенко, встретившись с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Павлом Бородиным, выразил удивление по поводу заявлений российской стороны о субсидировании и кредитовании белорусской экономики.

«Мы как были сборочным цехом Союза, так практически и остались сборочным цехом России», - отметил белорусский президент. По его словам, белорусские компании, потребляя комплектующие из России, размещают заказы на российских предприятиях, являющихся работодателями в России для 15 миллионов человек.

«Так они (руководство России - прим. ред) не понимают, что, поддерживая экономику Белоруссии, они поддерживают российские предприятия?», - подчеркнул президент Белоруссии.