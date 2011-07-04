Томенко: ВР завершает сессию на позорной ноте

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Вице-спикер Николай Томенко (БЮТ) считает крайне непрятным факт непринятия закона об обеспечении персонального голосования депутатов до конца текущей сессии. Об этом заявил после согласительного совета, сообщает Украинская правда.



"Я обращал внимание руководства Верховной Рады на то, что достаточно посмотреть на сайт Верховной Рады, чтобы проследить определенную динамику: на утреннем заседании реально регистрируется более 226 депутатов, на вечернем, как правило, менее 226", - заявил он.



"Таким образом, большинство законопроектов, рассматриваемых на вечернем заседании, де-юре голосуются меньшим количеством от предусмотренного конституционного состава", - подчеркнул Томенко.



"Это можно исправить только одним способом - обеспечить персональное голосование. Но, к сожалению, этот законопроект не будет рассматриваться, поскольку он был ранее отклонен. Таким образом, мы переходим в следующую сессию не имея этой процедуры, и завершаем сессию на позорной ноте", - отметил вице-спикер.