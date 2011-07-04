ГПУ: Фролова на все вопросы журналистов ответила согласно закону (ВИДЕО)

Государственное обвинение по делу Ю. Тимошенко четко придерживается всех требований действующего законодательства во время общения с журналистами, заявили в ГПУ.

Сегодня Юлия Тимошенко в очередной раз ввела в заблуждение общество, заявив о том, что якобы государственный обвинитель в судебном процессе Лилия Фролова на брифинге сказала, что обвиняемый будет осужден к 10 годам лишения свободы.

Юлия Тимошенко прибегла к откровенной лжи, искажая информацию.

На вопрос корреспондента: Какое наказание государственное обвинение назначит Юлии Тимошенко, Фролова ответила: «Вообще невозможно сейчас говорить ни о каком наказании, сколько еще не началась процедура судебного следствия. И в целях полного, всестороннего и объективного рассмотрения мы не можем сейчас говорить. Мы должны исследовать все, что добыто на стадии досудебного следствия, дать ему оценку и после этого определяться со своей позицией».

Отвечая на вопрос журналиста о максимальном сроке наказания по статье 365 Уголовного кодекса, Фролова заявила: 10 лет лишения свободы.