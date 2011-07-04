В Херсоне исчез памятник советским воинам

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Коммунисты Херсона возмущены сносом памятной стелы в честь подвига советских воинов на одной из центральных площадей областного центра - имени Героев Сталинграда, сообщает «УНИАН».

В пресс-службе обкома КПУ сообщили, что очевидно памятный знак помешал строительству крупнейшего в Херсоне торгового центра.

Народный депутат Украины от КПУ Екатерина Самойлик считает это происшествие актом вандализма и уверена, что «без согласия мэра города - регионала Владимира Сальдо - стела не была бы снесена».

«О сносе памятной стелы никого не предупреждали, не советовались с жителями, не говорили о планах переноса на другое место. Вот истинное лицо херсонской власти – на первом месте выгода без каких-либо моральных акцентов», - указывается в сообщении.

Коммунисты задают вопрос: «Какой же совестью нужно обладать, чтобы через неделю после того, как страна склоняла голову перед подвигом советского народа, вспоминая трагические события 70-летия начала Великой Отечественной войны, снести памятник, возведенный в честь твоих земляков, сложивших голову на Сталинградском фронте?».

В данный момент члены Херсонской областной организации КПУ выясняют местонахождение памятника и по чьему указанию он был демонтирован. КПУ требует восстановления памятного знака. Пресс-служба мэрии пока не комментирует данное заявление.

фото: new-time.ks.ua