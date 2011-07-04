Судмедэкспертизу по факту смерти Чорновола закончат скоро - Мельник

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Прокурор города Киева сегодня на пресс-конференции Анатолий Мельник заявил, что продолжается повторная судебная медицинская экспертиза по факту смерти Вячеслава Чорновола, сообщает УНН.

«Что касается вопроса расследование уголовного дела по факту смерти В. Чорновола, то в данный момент проводится повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза. До проведения данной экспертизы, по просьбе сына Тараса Вячеславовича, задействованы соответствующие специалисты ... В настоящее время экспертиза еще проводится, думаю, что в ближайшее время мы будем иметь информацию о предварительных сроках окончания этой судебно-медицинской экспертизы ... Речь не идет о 6 месяцев или больше, я думаю, что это будет гораздо быстрее», - сказал А. Мельник.

Он также отметил, что международные эксперты и специалисты к проведению этой судебно-медицинской экспертизы привлечены не были.