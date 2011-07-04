Фирташ объединит всех работодателей к концу года

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В Украине начат процесс консолидации организаций работодателей. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного движения работодателей Украины со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Фирташа, пишет «Зеркало недели».

Выступая на заседании, на котором присутствовали всеукраинские организации работодателей, Д.Фирташ заявил, что «объединение всех организаций работодателей в единый голос бизнеса позволит более эффективно проводить социальный диалог с правительством и профсоюзами, наработать единую стратегию развития экономики Украины, стимулировать привлечение инноваций, повысить качество профессионального образования, создать новые рабочие места».

Объединительный съезд, во время которого будет завершен процесс консолидации всех организаций работодателей в единую структуру, запланирован на конец ноября 2011 года.