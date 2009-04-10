Увесь букет Молдови

Молдова не раз дивувала Україну. І тоді, коли одним махом стала парламентською республікою.

І коли в 2001 році віддала всю владу комуністам. І коли узаконила на свою голову подвійне громадянство. І коли в останню хвилину зірвала російський план врегулювання придністровського конфлікту, а потім відверто протистояла Росії зі звинуваченнями в окупації країни. І, нарешті, коли шокувала картинкою з палаючої головної площі Кишинева минулого вівторка. Проте, очевидно інше: сюрпризи «Made in Moldova» були б не настільки частими, якби в сусідній країні – тобто Україні – хоча б зрідка цікавились не лише новинками винної та коньячної продукції цього регіону, але й іншими, більш важливими речами



КОМУНІСТИ. Молдавські комуністи, які цупко утримують владу в республіці вже вісім років, і, очевидно, володітимуть нею ще наступних чотири, є досить загадковим ідеологічним явищем. З перших місяців свого володарювання вони довели, що можуть змінювати політичні вподобання і зовнішньополітичні вектори залежно від настрою і потреб свого лідера. Вони втілювались в образ вірних ленінців на партійних з’їздах, а потім з такою ж самою легкістю молились у церкві і ставили свічки на прощальній церемонії з патріархом Алєксєєм II чи добивались зустрічі свого лідера з новообраним патріархом Кирилом. Вони намагались доказати всім і кожному, що саме під прапорами Партії комуністів Молдови (ПКРМ) Молдова пришвидшеними темпами вступить до Євросоюзу, і жодного разу не доводилось чути з вуст їхнього лідера лютої ненависті до «агресивного військового блоку НАТО». Вони, напевно, і до НАТО повели б країну пришвидшеними темпами, якби за це їхній лідер отримав додаткові політичні чи економічні дивіденди (чи не тому Росія так настирно добивається гарантій від президента-комуніста про нейтралітет Молдови, який і так зафіксований у тамтешній Конституції? ).

Проте все, що дійсно вдалось закріпити за Молдовою президенту Володимиру Вороніну та його партії – так це бренд «найбідніша країна Європи». А ще – посприяти тому, аби слова «комуніст» та «корупціонер» стали фактично синонімами. Натомість комуністи бажали епітетів на кшталт «демократичний» та «європейський». Вони вчасно зупинялись, коли хотіли прикрити невигідний телеканал (вистачало одної зустрічі західних послів з Вороніним), і ніколи не дозволяли собі виборчих операцій із серії «дев’яносто і один відсоток голосів», чим досі захоплюються президенти центральноазійської частини СНД. Комуністи знали міру і під час передвиборних кампаній, і після них – адмінресурс використовувся дозовано, а голоси підраховувались так, щоб ОБСЄ з чистою совістю могло зробити висновок: «серйозних порушень, які суттєво вплинули б на результат, зафіксовано не було».

За роки свого правління Володимир Воронін чергував зовнішніх ворогів Молдови з небаченим для лідера крихітної країни азартом. То звинувачував Україну у підтримці «придністровських сепаратистів», то оголошував спражній джихад Росії, то люто ненавидів Румунію. Єдине, що єднає молдавських комуністів з колегами з інших країн – їхній вірний електорат, який з кожними виборами стискається, немов шагренева шкіра. З об’єктивних вікових причин. Комуністи про своїх виборців дбають – вчасно виплачують їм пенсії, які з 1 квітня цього року завбачливо підняли на 20%. І хоча ці пенсії й не стали «такими, як в Європі», очевидно, навіть стабільних $40–50 достатньо для того, аби вдячний електорат укотре поставив галочку навпроти Партії комуністів. Водночас, задля справедливості потрібно зазначити, що таку саму галочку вимушені ставити навпроти комуністів і багато молодих чи середнього віку людей: тих, хто у партії Вороніна бачать останній захисток від зникнення Республіки Молдова з політичної карти світу. І в цьому аргументі – якби він не різав слух – є своя рація.



ПРЕЗИДЕНТ. Президент Воронін у Молдові – цар і Бог. Єдина людина, яка мала реальний доступ до тіла і могла хоч якось підкоригувати його позицію – це колишній радник Володимира Миколайовича, а останнім часом глава передвиборної кампанії комуністів Марк Ткачук. Такий собі сірий кардинал на кшталт Віктора Медведчука в адміністрації Кучми. Всі інші – вірні служителі. Страх підлеглих перед президентом настільки великий, що в політичних колах РМ постійно курсують анекдотичні історії про те, що начебто деякі високопосадовці навіть до вбиральні відпрошуються у шефа.

Щоб зрозуміти велич і всеосяжність персони молдавського президента, варто, очевидно, розповісти одну доволі показову історію, котру автору цих рядків доводилось свого часу чути від поважного українського дипломата. Історію про те, як президент Воронін ледве не зірвав святкування Дня незалежності України у Кишиневі. Ненавмисно, звичайно. Суть справи зводилась до того, що українське посольство вирішило відзначити головне свято країни не в посольстві, а в залі одного зі столичних готелів. Вони подали відповідну заявку і до останнього чекали на відповідний дозвіл. Коли день прийняття наблизився впритул, вирішили з’ясувати, в чому проблема. Молдавські колеги їм начебто ввічливо пояснили: «Розумієте, президент у відпустці за кордоном, і ми чекаємо на його згоду ». Звичайно, є у такому «авторитеті» товариша Вороніна і свої плюси: подейкують, що на переговорах з іноземними колегами молдавські дипломати ніколи не здають своїх позицій – бояться, що відступ хоч на йоту від генеральної лінії може закінчитись для їхньої кар’єри повним крахом. Інший плюс – це те, що лідерам інших країн достатньо домовитись з Вороніним і бути спокійними, що їхня проблема вирішиться. Свого часу один поважний японський співрозмовник розповів «Главреду» про два проекти, які вони мали намір запустити: один – в Україні, інший – в Молдові. Поки отримали «добро» всіх українських відомств, у Кишиневі вже готувались до запуску проекту. З іншого боку, якщо Володимир Воронін своєї згоди не дає – вважай, з Молдовою ти не домовився. Чи не домовишся: незважаючи на те, що лідер комуністів за Конституцією вже не має права балотуватись на третій термін, після виборів велика політика у малій Молдові буде так само робитись у його кабінеті. Незалежно від того, чи це буде кабінет спікера (що найбільш імовірно), чи просто глави найбільшої парламентської фракції.



ОПОЗИЦІЯ. Опозиція в Молдові – таке ж унікальне явище, як і комуністи. І поки вона дозволятиме собі надання дружніх послуг для партії Вороніна – навряд чи серйозне. Так, головна донедавна опозиційна сила – Християнсько-демократична народна партія Юрія Рошки – навчилась чудово поєднувати заклики до об’єднання з Румунією з виконанням «спецзавдань» від молдовського президента: чи то йдеться про потрібний мітинг, яким Воронін зміг би закрити свої тили перед Росією (просто не виконати обіцянок з приводу російської мови як другої державної), чи то про вкрай потрібні голоси за переобрання головного комуніста країни президентом (як це було у 2005 році). Не задарма, звичайно, а за пост віце-спікера особисто для Рошки. Інші відомі опозиціонери теж не раз засвічувались у політичному колаборизмі з комуністами. Тому, власне, й недивно, що Воронін і Ко спокійно реагували на можливу нестачу кількох голосів для самостійного обрання комуністами президента в парламенті і цього разу. «Не проблема, перекупимо», – відкрито говорили в таборі вірних ленінців.



УКРАЇНА. Молдовські комуністи на чолі з Володимиром Вороніним дуже люблять сильних, успішних і популярних партнерів. Віктор Ющенко повинен був відчути це на собі напередодні парламентських виборів у Молдові в 2005-му. Аби отримати бажану картинку перед важливими для головного комуніста країни виборами і вибити «помаранчевий» козир із рук тамтешньої опозиції (а ХДНП Рошки дійсно готувалась вийти на центральну площу Кишинева з помаранчевими стягами і фотографією свого лідера з Ющенком як доказ підтримки з Києва), президент Молдови прибув на інавгурацію Президента Ющенка (єдиний серед лідерів СНД), а потім ще й нагрянув в індивідуальному режимі. Звідки було знати Віктору Андрійовичу, що «залицяння» Володимира Миколайовича зазвичай мають передвиборний характер, а всі обіцянки щодо чіткого дотримання Плану Ющенка з придністровського врегулювання – лише хороший привід чимось зацікавити українського колегу. Вже в тому ж році молдовські законодавці прийняли кілька парламентських актів, які підривали цінність українських пропозицій.

Крім того, Володимир Воронін обіцяв не вести жодних сепаратних переговорів з Росією щодо врегулювання у Придністров’ї (все-таки не на російському кордоні цей анклав, а на українському), але, тим не менше, за останній рік фактично не розлучається з видними російськими миротворцями на пострадянському просторі – починаючи з заступника секретаря російської Ради нацбезпеки Юрія Зубакова і закінчуючи такими світочами у врегулюванні заморожених конфліктів, як Путін та Медвєдєв. Останній епізод «довірливого» діалогу між Києвом та Кишиневом на придністровську тему стався, за інформацією «Главреда», місяць тому. Ще в понеділок українську сторону запевняли, що Воронін не збирається їхати до Москви і щось підписувати в компанії Медвєдєва та Смирнова, а вже у середу він ставив свій підпис під підготовленою Кремлем декларацією. І його теж можна зрозуміти: якщо перед виборами 2005 року лідеру комуністів потрібна була для електоральних цілей картинка з Ющенком, то перед голосуванням зразка 2009-го набагато ефектнішими є кадри дружби з Медвєдєвим.

Не була за часів Вороніна вирішена і жодна серйозна проблема між Україною та Молдовою. Так, скажімо, молдавани досі вперто не дають згоду на демаркацію значної ділянки українсько-молдовського кордону, аргументуючи таку поведінку відсутністю коштів (насправді, розповідають обізнані люди, бояться, що придністровці встановлять на цій ділянці свою символіку, і це означатиме, що Україна визнала Придністров’я). Проблему Дністровської ГЕС, яка розташована на кордоні двох держав, Молдова готова, за інформацією з достовірних джерел, владнати лише тоді, коли Україна віддасть їй 400 метрів землі в районі Джурджулештів.

Отож нічого дивного не може бути в тому, що офіційний візит українського Президента до Кишинева постійно відкладається. Не бажає Ющенко вітати мінливого молдовського колегу і на своїй землі. Так, за деякою інформацією, Владімір Воронін дуже хотів зустрітись з Віктором Андрійовичем на відкритті оновленої Одеської опери два роки тому, проте український Президент начебто попередив українських організаторів, щоб поважного гостя з Кишинева там і близько не було.

І так само не може бути нічого дивного в тому, що на нинішніх виборах у Молдові особливих симпатій Україна не виявляла до жодної партії. Комуністи доказали свою недоговороспроможність, а з прорумунськими силами на кшталт Ліберальної та Ліберально-Демократичної партії, які з великим відривом від комуністів посіли друге та третє місце відповідно, довелось, можливо, домовлятись хіба що про статус Придністров’я після можливого злиття Молдови з Румунією.



РОСІЯ. У Росії схожа проблема з Молдовою та її лідером, як і в України. Як і Віктор Ющенко, Владімір Путін свого часу теж сильно обпікся, довіряючи палким обіцянкам молдовського колеги, котрий у 2003 році в останню хвилину (подейкували, що під натиском одного західного посла) відмовився візувати російський план врегулювання придністровського конфлікту, так званий Меморандум Козака. Після того Вороніну і комуністам в Москві не дуже вірять, отож діють вкрай обережно: блокують переговори в форматі «5+2» придністровськими руками і не поспішають оприлюднювати свій варіант врегулювання (хоча «Главреду» відомо, що у питанні статусу Придністров’я фактично йдеться про оновлену версію все того ж Плана Козака, головна ідея якого полягала у федералізації Молдови). Звісно, для Вороніна федералізація Молдови – варіант неприйнятний: це означає зрівняти в правах Правий і Лівий береги Дністра й надати ненависним йому «сепаратистам» право приймати і блокувати важливі внутрішні та зовнішньополітичні рішення в об’єднаній країні. Але це якраз те, що потрібно Кремлю – з допомогою придністровської квоти і правильно розставлених людей у Кишиневі вона зможе впливати на всю Республіку Молдову, а не як тепер – лише на її невизнану частину. Швидше за все, після цих виборів Росія й надалі продовжуватиме використовувати Молдову як «слабку ланку» в ГУАМ, а також (і такі сигнали вже є) – у новоствореному ЄС «Східному партнерстві».



РУМУНІЯ. Хто дійсно старається євроінтегрувати Молдову не словом, а ділом – то це сусідня Румунія. Причому з кожним роком вона це робить відвертіше та агресивніше. Хоча могло бути і навпаки: після вступу в такі поважні міжнародні клуби, як Євросоюз та НАТО, Бухарест по ідеї повинен був приглушити свої плани з реанімації Romania Mare (Великої Румунії. – Ред.) і зайнятись, наприклад, боротьбою з корупцією, за що постійно отримує по голові від Брюсселя. Повним ходом реалізується державна програма «Румуни звідусюди», що багатьох молдаван не прорумунської орієнтації дратує вже самою назвою («звідусюди» – значить, невідомо звідки?). Румунський паспорт стає незмінним атрибутом кожного молдаванина, який хоче їздити до Риму, Барселони чи Афін так само без візових перешкод, як до Москви чи Києва. Навіть, якщо це не поїздка на вікенд, а вимушений підробіток. Паспорт стає атрибутом молдаванина, який хоче відчути себе громадянином Європейського Союзу, а не «найбіднішої країни Європи», в якій заправляє колишній генерал радянської міліції у якості президента. Румуни допомагають грошима громадським рухам і медіа-ресурсам (навіть якщо деякі з них, як-то видання «Флукс», румунською мовою хвалять Вороніна), виписують путівку у велике політичне плавання «правильним» політикам з румунською освітою на кшталт 31-річного мера Кишинева Доріна Кіртоаке, дають можливість робити кар’єру і у себе, виділяючи місця в парламенті для тих самих «румунів звідусюди», й звітують чесно про це в урядових звітах. І якщо наразі комуністам ще якось вдається протистояти атакам Бухареста з допомогою свого найбільш відданого електорату, то через чотири роки, після наступних парламентських виборів, може з’явитись зовсім інший розклад. На користь, швидше, Romania Mare, аніж об’єднання країни із застиглим у совковому минулому Придністров’ям.