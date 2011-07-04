Число заболевших холерой в Мариуполе возросло до 20 человек

{1-}

Донецкая областная санитарно-эпидемиологическая станция подтверждает еще 1 один случай заболевания холерой, который был выявлен в Мариуполе Донецкой области. Об этом Українські новинисообщила заместитель главного государственного санврача по эпидемиологическим вопросам областной СЭС Тамара Беломеря.

По ее словам, 20-й случай заболевания холерой в Мариуполе подтвержден.

В период с 29 мая по 2 июля в Мариуполе было зафиксировано 19 случаев заболевания холерой и 9 случаев вибриононосительства холеры. Последние случаи холеры заставили городские власти обратить внимание на людей без определенного места жительства, поскольку почти все заболевшие вели асоциальный образ.

Власти решили усилить подворовой обход и выявить лиц, нуждающихся в помощи, а также обеспечить их продовольственными и гигиеническими наборами.