В БЮТ заявляют, что провокаторам под судом платят по 500 гривен

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Депутат от БЮТ Юрий Прокопчук заявляет, что акции против Юлии Тимошенко под Печерским судом проплаченные, об этом он заявил Gazeta.ua.

Прокопчук отметил, что в понедельник утром из зала заседаний «бютовцы» вывели пять человек в футболках, на которых изображена Тимошенко в фас и профиль, как на фотографиях преступников, и написано: «Тимошенко - к ответственности». Он заявил, что это «проплаченные провокаторы».

«Им заплатили за то, чтобы они кричали. Их задача - накричать на те 500 грн., которые им обещали заплатить», - отметил Прокопчук. По его словам, в прошлый раз милиция также пустила этих людей в здание суда.

«Сейчас мы выясняем и ищем виновных в этом. Один парнишка нам уже здесь жаловался, что ему заплатили не 300 грн., как обещали, а 270 грн. Сейчас им платят по 500 грн.», - уточнил Прокопчук.

Вместе с тем, как отмечает издание, выяснилось, что люди в футболках - представители общественной организации «Тимошенко - к ответственности». Она была создана 24 июня - в день первого судебного заседания по делу Тимошенко. Целью создания организации ее руководитель Екатерина Смирнова назвала защиту судьи Родиона Киреева.

«Судья Киреев нуждается в поддержке, ведь на него очень давят Тимошенко и ее защитники», - сказала Смирнова. Однако, по словам активистки этого движения Светланы Мишаловой, ее избили и вытолкали из зала суда народные депутаты.

«У меня сейчас очень болит спина, меня били по почкам», - отметила она, но отказалась называть имена депутатов, которые нанесли ей телесные повреждения.

фото: genshtab.info