Правительство РФ не поддерживает законопроект о химкастрации педофилов

4 июля 2011, 16:50

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Правительство РФ дало отрицательное заключение на внесенный в Госдуму эсерами законопроект, предусматривающий введение процедуры химической кастрации педофилов, сообщили РИА Новости в аппарате нижней палаты парламента в понедельник.

Суть химической кастрации заключается в том, что в организм мужчины вводится специальный препарат - модифицированная форма тестостерона (testosterone undecanoate) - который блокирует действия мужского гормона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения. Законопроект ранее уже вносился депутатами фракции «Справедливая Россия», однако был возвращен в связи с необходимостью получения заключения правительства РФ.

Как отмечается в заключении правительства, «законопроект носит затратный характер». «Однако в нем в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ отсутствуют нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, в том числе, в случае необходимости, порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ», - говорится в заключении.

Кроме того, правительство обращает внимание, что эффект химической кастрации обратим и прием препаратов должен быть длительным и регулярным, «что предполагает неоднократные затраты на проведение процедуры», а не разовым, «как это предусматривается в финансово-экономическом обосновании».

Законопроектом, который эсеры внесли в палату в понедельник, предлагается внести поправки в УК РФ и сделать химкастрацию одной из принудительных мер медицинского характера, она будет применяться к лицам, совершившим преступления сексуального характера в отношении детей и готовящимся выйти на свободу после отбывания наказания за это преступление. Первичная процедура будет осуществляться за шесть месяцев до окончания отбывания наказания. При этом она будет назначаться судом после получения комиссионного заключения экспертов о состоянии физического и психического состояния лица, к которому она может быть применена, чтобы избежать случаев нанесения вреда здоровью и развития неконтролируемой агрессии.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, поскольку гормональные препараты действуют в течение непродолжительного времени, повторные процедуры химической кастрации будут осуществляться по решению медработников. С целью экономии бюджетных средств предлагается повторные процедуры производить в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, средняя розничная цена на препараты для осуществления первичной процедуры кастрации составляет порядка тысячи рублей. По приблизительным подсчетам экспертов, на ее проведение необходимо будет ежегодно направлять из федерального бюджета более 8 миллионов рублей.

Кастрацию предлагается применять за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет, за половое сношение и развратные действия в отношении детей, не достигших 12 лет. Заменить кастрацию и длительный тюремный срок педофилам могут только на пожизненное заключение.

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