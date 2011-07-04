Стросс-Кан может возвратиться в большую политику

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Все больше французов уверены, что Доминика Стросс-Кана подставили, и готовы поддержать участие финансиста в президентской гонке против Саркози. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой «Ле Паризьен»: ДСК сейчас поддерживают 49% опрошенных, а среди социалистов – вообще 60%, сообщает Euronews.

Громкое дело против Стросс-Кана стало разваливаться на глазах, когда представители прокуратуры передали адвокатам экс-главы МВФ письмо, признав, что, поспешили с предъявлением обвинений, не изучив досконально личность заявительницы. В пятницу Стросс-Кан был освобожден из-под домашнего ареста. Теперь все это может обернуться громкими отставками в прокуратуре Манхэттена, а бывшая жертва сама может оказаться на скамье подсудимых.

Главной уликой стала расшифровка телефонного разговора спустя 28 часов после инцидента в гостинице «Софитель». Нафиссату Диалло разговаривала с другом, который находится в одной из аризонских тюрем. Она говорила на одном из западноафриканских языков и сообщала, что дело идет по плану и принесет ей немало денег. На счетах горничной были обнаружены огромные суммы денег. А журналисты в свою очередь распространили информацию, что заявительница занималась проституцией. Это доказывают огромные чаевые и непомерно высокие суммы, которые она тратила.

фото: peoples.ru