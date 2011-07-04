Дубина рассказал следователю, что Тимошенко его обманула?

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Перед подписанием газовых контрактов в январе 2009 года, экс-премьер Юлия Тимошенко заявляла экс-главе «Нафтогаза» Олегу Дубине, что ее директивы приняты Кабмином.

Такие показания самого Дубины есть в материалах «газового дела» в отношении экс-премьера, которые есть в распоряжении «Украинской правды».

По словам Дубины, он сообщил Тимошенко, что отказывается подписывать газовые контракты без решения Кабмина. «Этот разговор состоялся у кабинета премьер-министра России Путина. Я общался с Тимошенко один на один и свидетелей этого разговора не было», - отметил он.

«Только после отказа подписывать контракты Тимошенко предоставила мне директивы от 19 января 2009 года, утвержденные лично ею, на которых стояла печать Кабинета министров Украины», - рассказал Дубина.

По словам экс-главы «Нафтогаза», он спросил у Тимошенко, утверждены ли директивы решением правительства. Премьер на это ответила: «Да, утверждены. 19 января 2009 года. Турчинов это решение правительством принял».

Дубина утверждает, что не имел оснований не доверять словам Тимошенко и не мог позвонить кому-то из членов правительства, чтобы проверить сказанное премьер-министром, поскольку она постоянно находилась рядом.

Кроме того, в «газовом деле» был допрошен заместитель директора Института государства и права имени Корецкого Владимир Нагребельный. В ходе следственных действий он заявил: «По результатам проведенного анализа (директив) установлена ​​невозможность их квалифицировать как директивы правительства, утверждение которых регулируется законодательством Украины».

Как известно, подпись Тимошенко под директивами заверена гербовой печатью Кабмина.

В ходе допроса сотрудники секретариата Кабмина процитировали Порядок работы с документами, где отмечается: «Большие гербовые печати Кабинета министров хранятся у начальника Управления документального обеспечения и ставятся в определенных законодательством случаях на документах, подписанных руководством Кабинета министров».