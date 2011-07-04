Место Киреева у двери на Банковой - «Батькивщина»

Судья Родион Киреев «совершил надругательство над законом», дав защитнику Юлии Тимошенко Николаю Титаренко только два дня на ознакомление с делом. Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина».





«Согласно статьи 289 Уголовно-процессуального кодекса, дать адвокату необходимое время на ознакомление с делом - это прямая обязанность судьи. Однако он вновь пренебрег законом, очередной раз доказав, что он служит не Фемиде, а Администрации Президента», - заявили в партии.



В пресс-службе напомнили, что «материалы дела насчитывают 16 томов объемом до 300 страниц каждый». «Таким образом, Николай Титаренко должен изучать по 2 тысячи страниц в день, которые нужно не просто прочитать, а внимательно проанализировать, сопоставить факты и разработать стратегию защиты», - говорится в заявлении.



«Господин Киреев, судейская мантия вам не к лицу. Вы надели чужую форму, выполняете чужой заказ, ретранслируют чужие решения. Ваше место не в суде, а у двери на Банковой, в лакейской поклоне и с фразой «чего изволите», - отметили в «Батькивщине».



«Этим циничным решением Киреев доказал, что под личиной судьи служит маниакальному желанию Януковича быстрее расправиться с главным политическим оппонентом власти - Юлией Тимошенко. Не выйдет! За все сделанное придется отвечать», - отмечается в заявлении.

фото: byut.com.ua