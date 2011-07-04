Рада хочет ввести штрафы для блогеров и интернет-СМИ

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Завтра, 5 июля, Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект, предполагающий введение штрафа для «незарегистрированных информагентств», сообщает Ukranews.

Об этом написал депутат от БЮТ, журналист Андрей Шевченко в Twitter.

«Тревога! Завтра (5 июля) в ВР – закон 6603, который вводит штрафы для «незарегистрированных информагентств» – это для блоггеров и Web-изданий», – написал он.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 30 июня 2010 года. Кабмин предлагает штраф в размере 120 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (2040 гривен) за выпуск или распространение информационной продукции информационным агентством без его государственной регистрации как субъекта информационной деятельности, а также за уклонение от перерегистрации информагентства.

За такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предлагается установить штраф в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 гривен).

Напомним, закон «Об информационных агентствах» был принят в 1995 году.