Мороз надеется, что СПУ вернут в Социнтерн

СПУ выражает решительное несогласие с принятым решением Совета Социнтерна об исключении партии из Социалистического интернационала. Об этом сказал в интервью журналистам почетный председатель СПУ Александр Мороз, сообщает сайт партии.

По словам Мороза, основание исключения - «…за несоответствие действий основополагающим ценностям и принципам Интернационала» - не имеет никакого отношения к логике функционирования и политической деятельности СПУ.

Мороз отметил, что «о заседании Совета Социнтерна, которое состоялось в Афинах 1-2 июля, в партии стало известно только теперь”, то есть решение принималось без приглашения украинских социалистов.

Почетный председатель партии отметил, что «притеснения СПУ в Социнтерне наблюдались и раньше». «Они были следствием сознательной дезинформации со стороны некоторых завсегдатаев на мероприятиях Социнтерна из других украинских партий», - добавил он.

Руководство СПУ обратилось к Президенту Социнтерна Георгию Папандреу и Генеральному секретарю Социнтерна Л.Аялли «с письмом соответствующего содержания».

В сообщении отмечается, что этот вопрос в ближайшее время рассмотрит политисполком СПУ. «Убежден, что ошибочное решение Социнтерна будет отменено», - отметил Мороз.

Совет Социнтерна, который состоялся 1-2 июля в Афинах, исключил СПУ из Социалистического Интернационала.