Яндекс.Деньги объяснили, почему НБУ считает их деятельность незаконной

Компания «Яндекс.Деньги» в связи с появившимися публикациями о том, что Нацбанк Украины объявил ее незаконной, обращает внимание, что требования НБУ не противоречат тому, чтобы оказывать услуги украинским пользователям на территории других стран, сообщает «Интерфакс».

«На данный момент у компании «Яндекс.Деньги» действительно нет отдельного представительства в Украине», - сообщила пресс-секретарь компании Ася Мелкумова. «Мы не являемся банком и не открываем пользователям банковских счетов», - отметила она. Использование сервиса «Яндекс.Деньги» она сравнила с пользованием других сервисов: «Сейчас жители Украины пользуются удобными сервисами Яндекс.Денег, российского оператора электронных денег, так же, как они используют возможности других иностранных сервисов - например, Skype, World of Warcraft или Facebook. Об ограничениях на работу украинских интернет-пользователей с иностранными проектами в интернете НБУ ничего не заявлял»

Между тем, генеральный директор «Яндекс.Денег» Евгения Завалишина заявила: «Мы не видим ничего неожиданного в заявлении НБУ о том, что Яндекс.Деньги в данный момент не имеют права предоставлять свои услуги на территории Украины, потому что понимаем ситуацию ровно так же». «Именно поэтому мы пока не работаем на территории Украины, а только рассматриваем возможность это делать», - пояснила сиутацию Завалишина.

Сообщения о том, что «Яндекс.Деньги» работают на Украине незаконно появились в прессе 1 июля.