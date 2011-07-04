Большинство украинцев не воспринимает СНГ

Украинцы воспринимают СНГ как механизм сохранения внутрирегиональных связей бывших советских республик. Об этом свидетельствуют результаты исследования проведенного компанией Research & Branding Group, сообщает «Украинская правда».

43% опрошенных воспринимают СНГ скорее как механизм сохранения внутрирегиональных связей стран в услових распада политического организма СССР, нежели в качестве эффективного инструмента интеграции на постсоветском пространстве (27%).

Мнения украинцев относительно статуса Украины в СНГ разделились: равное число респондентов (по 16%) считают Украину как полноправным членом Содружества, так и государством, покинувшим СНГ.

15% опрошенных называют Украину государством, участвующим в отдельных структурах СНГ в качестве наблюдателя; ассоциированным членом СНГ Украину считают 12% украинцев, а фактическим членом Содружества – 11% опрошенных.



Региональном разрезе жители западных областей чаще воспринимают Украину в качестве государства вышедшего из состава СНГ (18%), жители центральных областей - как государство участвующее в отдельных структурах СНГ (20%), а жители юго-восточных областей – в качестве полноправного члена СНГ (19%).

Большинство жителей Украины (43%) считают, что страны СНГ отдаляются друг от друга.

Более трети украинцев (36%) считают, что ничего не меняется и каждый пятый житель страны (21%) поддерживает мнение о том, что страны СНГ сближаются между собой.

Большая часть украинцев (47%) полагает, что у СНГ нет будущего, противоположной точки зрения придерживается 35% жителей Украины

Опрос проводился с 4 по 14 апреля 2011 года. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым.

Респонденты отбирались по квотной выборке, представляющей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2077 человек.

Ожидаемая средняя погрешность выборки составляет +-2,2%.