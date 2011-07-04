Раде рекомендовали принять изменения об «упрощенке»

Комитет по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во 2 чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины (об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъект объектов малого предпринимательства), информирует «РБК-Украина».

Пресс-служба председателя комитета Виталия Хомутынника сообщает, что в проекте предлагается поделить предпринимателей на три категории. К первой категории относятся те, кто не использует труд наемных работников, их объем доходов не превышает 150 минимальных зарплат. Вторая категория - лица, на которых работают не более 10 наемных работников с объемом доходов до тысячи минимальных зарплат. К третьей категории относятся физические лица, использующие труд не более 10 наемных работников, объем доходов которых не превышает 2 тыс. минимальных зарплат и юридические лица, в которых работают 50 человек, объем доходов которых - 3 тыс. минимальных зарплат.

Законопроект предусматривает норму, которая позволяет относить юридическим лицам на валовые расходы, понесенные в связи с приобретением у упрощенцев товаров и услуг, кроме того плательщикам единого налога разрешено регистрироваться плательщиками НДС. В документе определены случаи аннулирования органами ГНСУ свидетельства плательщика единого налога в случае возникновения налоговой задолженности.

Предлагаются также изменения в закон о едином социальном взносе. В частности, по настоянию профильного комитета, предусматривается освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) пенсионеров и инвалидов.

«Думаю, на этой неделе мы примем сбалансированный документ, который устроит как бизнес, так и власть», - отметил Хомутынник. По его словам, после принятия за основу правительственного варианта законопроекта поступило более 140 предложений со стороны субъектов законодательной инициативы, 50% из них были учтены комитетом при подготовке документа ко второму чтению.