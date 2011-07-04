Янукович отпразднует день рожденья в Крыму

Президент Виктор Янукович отметит свой 61 день рождения 9 июля в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник.

В этот день у Януковича запланирован ряд официальных мероприятий, в том числе встречи с зарубежными коллегами. Собеседник агентства не ответил на вопрос, в каком формате Янукович будет отмечать свой день рождения. Неизвестны также подробности о количестве и составе приглашенных.

Как сообщалось нами ранее, для Януковича по эксклюзивному заказу был изготовлен дом приемов на воде, сделанный на базе дебаркадера и доставленный в «Межгорье». Начать эксплуатацию своего «Дворца на воде» Янукович планировал ко дню рождения. Собственно, само событие в кругу избранных он также планировалось отметить на этом корабле.