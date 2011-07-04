В Пхеньяне прошел митинг против «преступлений Юга»

На центральной площади в Пхеньяне состоялась демонстрация в знак протеста против «преступлений, совершенных Южной Кореей». В ней приняло участие, по данным средств массовой информации КНДР, более 100 тысяч человек, сообщает Би-би-си.

В массовом митинге на площади Ким Ир Сена приняли участие высокопоставленные представители партии, государства и армии, а также рядовые граждане и студенты. Было зачитано заявление Верховного командования Народной армии Кореи, в котором президент Южной Кореи обвинялся в военных преступлениях.

Напряженность в отношениях между двумя странами сохраняется уже более года с тех пор, как Южная Корея обвинила КНД в торпедировании ее военного корабля в марте 2010 года, когда погибло 46 моряков.

После этого в ноябре прошлого года Пхеньян подверг артиллерийским обстрелам приграничный остров, в результате чего погибло два мирных жителя.