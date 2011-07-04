Штрафы для интернет-изданий пока отложили

Верховная Рада сняла с рассмотрения во вторник законопроект, которым планировалось ввести штрафы для «незарегистрированных информагентств». Об этом сообщает в своем блоге депутат от БЮТ Андрей Шевченко.

К рассмотрению в сессионном зале был подготовлен законопроект №6603 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы государственной регистрации информационных агентств».

Законопроект, подготовленный Кабинетом министров, предлагал вводить штрафы для «незарегистрированных информагентств».

Кроме того, во вторник планировалось рассмотреть законопроект №7011 «О внесении изменений в Закон Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» относительно усовершенствования государственной регистрации печатных СМИ».

Этот закон также убрали из недельного расписания Верховной Рады.

«Чтобы окончательно закрыть эту историю не хватает следующего логического шага - Кабмин должен отозвать эти законопроекты», - уточняет Шевченко.

Как сообщалось нами ранее, законопроект был зарегистрирован в парламенте 30 июня 2010 года. Кабмин предлагает штраф в размере 120 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (2040 гривен) за выпуск или распространение информационной продукции информационным агентством без его государственной регистрации как субъекта информационной деятельности, а также за уклонение от перерегистрации информагентства.