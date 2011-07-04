Суд не помнит, как Вовку доверили Луценко

В Печерском районном суде Киева не хранят данные о распределении судебных дел между судьями. Об этом свидетельствует ответ суда на запрос депутата от НУНС Геннадия Москаля, сообщает «Украинская правда».

«Все попытки узнать, каким образом уголовное дело по обвинению Юрия Луценко попало на рассмотрение судьи Печерского районного суда Сергея Вовка, остаются безрезультатными», - заявляет депутат.

«На неоднократные обращения в Печерский районный суд Киева дает необоснованные отписки и никак не аргументирует и не объясняет, как же работает так называемая автоматизированная система документооборота суда», - отмечает Москаль.

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В свою очередь в ответе на запрос суд сообщает, что «направление надлежащим образом заверенных копий протоколов распределения судебных дел между судьями» невозможно.

«Сообщаем, что согласно изменениям в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденными решением Совета судей Украины от 21 января 2011 №4 исключены пункты..., которые касались автоматического создания автоматизированной системой протокола распределения дел, его хранения в автоматизированной системе и возможности распечатки по необходимости, а также относительно распечатки конце каждого рабочего дня», - уточнили в суде.