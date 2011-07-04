Бывший президент Туниса приговорен по новому делу

Суд в Тунисе заочно приговорил бывшего президента страны Зин Абедина Бен Али к 150летнему тюремному заключению, признав его виновным в противозаконном владении наркотиками и оружием, сообщает Би-би-си.

Процесс занял всего один день и приговор был объявлен судьей в зале заседаний, переполненном людьми.

Адвокаты Бен Али, который покинул страну в январе и находится сейчас в Саудовской Аравии, бойкотировали процесс, утверждая, что он сфальсифицирован.

В июне по другим обвинениям бывший президент был приговорен к заключению на срок в 35 лет.