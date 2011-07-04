«Лучше б пенсию подняли, наша пенсия – фигня!» - профсоюзы Донецка (ФОТО)

В Донецке у здания облгосадминистрации 4 июля прошел митинг протеста профсоюзных организаций области против законопроекта о реформировании системы пенсионного обеспечения. В нем приняли участие около тысячи представителей 43 отраслевых профсоюзов, входящих в областной совет профсоюзов, а также группа сторонников Компартии, сообщает «ОстроВ».

Участники акции держали в руках плакаты: «Власть, не меняй дефицит пенсионного фонда на дефицит доверия народа!», «Работники культуры - против пенсионной реформы за счет интересов трудящихся!», «Нищенские пенсии больше снижать некуда!», «Народ от вас защиты ждет! Реформа очень больно бьет!», «Пенсионная реформа в таком виде не нужна, лучше б пенсию подняли, наша пенсия – фигня!» и другие.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой подчеркивается, что «пенсионная реформа, предложенная правительством, значительно ухудшает условия пенсионного обеспечения граждан Украины, снижает размеры пенсий, противоречит конституции Украины и проводится в угоду требованиям Международного валютного фонда».

В резолюции представители профсоюзов также заявили о несвоевременности повышения пенсионного возраста женщин до 60 лет, повышение на 10 лет стажа для назначения минимальной пенсии, занижение показателей средней заработной платы для начисления пенсий, лишение работающих пенсионеров права на перерасчет пенсий по заработной плате.

«Свое «НЕТ» правительственной реформе выразили протестными телеграммами трудовые коллективы, общественные организации, но ни к голосу профсоюзов, ни к голосу общественников не прислушалось ни правительство, ни большинство народных депутатов Украины, приняв в первом чтении данный законопроект», - сказала А.Рубель.

По мнению профсоюзов, внесение законопроекта на рассмотрение ВР во втором чтении 5 июля игнорирует предложенные организациями меры по наполнению Пенсионного фонда и «всю тяжесть так называемой пенсионной реформы перекладывает только на трудящихся и пенсионеров».

«Оценивая пенсионную реформу как антинародную, мы призываем народных депутатов отклонить проект закона № 7455. В случае его принятия, профсоюзы оставляют за собой право призвать граждан страны дать надлежащую оценку во время очередных выборов в Верховную Раду Украины, мы требуем от правительства принять неотложные меры по стабилизации Пенсионного фонда без ущемления прав трудящихся», - сказано в резолюции.